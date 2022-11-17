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عربي-دولي

لا ينبغي تسييس الرياضة.. ماكرون يؤكد معارضته مقاطعة مونديال قطر

Lebanon 24
17-11-2022 | 15:30
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه ضد مقاطعة كأس العالم في قطر، وشدد على أنه "لا ينبغي تسييس الرياضة".

وقال ماكرون للصحفيين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند: "لا يجب طرح هذه الأسئلة قبل انطلاق الأحداث".
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وأضاف: "بل يجب طرح هذه الأسئلة عندما يتمّ منح حق استضافة الحدث، سواء كانت كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال بصدق".

وتابع الرئيس الفرنسي بالقول: "سواء كان السؤال حول المناخ أو حقوق الإنسان، فليس من الضروري طرحه عندما يأتي الحدث".

وصرح ماكرون: "الهدف من هذه الأحداث الكبيرة هو السماح للرياضيين من جميع البلدان، بما في ذلك في بعض الأحيان من البلدان الّتي تكون في حالة حرب، بالسماح للرياضة بالوجود، وفي بعض الأحيان، من خلال الرياضة، يمكن إيجاد طرق للمناقشة عندما لا يتمكن الناس من التحدث".

(روسيا اليوم) 
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