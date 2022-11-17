الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات ساعدت قطاع النفط الإيراني على تجاوز العقوبات

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على 13 شركة مسجلة في دول مختلفة، ساعدت قطاع النفط الإيراني على تجاوز العقوبات.ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي الخميس: "قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 13 شركة من عدة دول، سهلت مبيعات المنتجات البتروكيماوية والبترولية الإيرانية بمئات الملايين من الدولارات للمشترين في شرق آسيا.وأضاف البيان: "هذه الشركات عملت نيابة عن وسطاء مبيعات البتروكيماويات الإيرانيين المدرجين ضمن الحظر الأميركي وهي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التجارية، وشركة "تريليانس" للبتروكيماويات، وشركة النفط الوطنية الإيرانية".