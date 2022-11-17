قصف روسي يطال مدنًا أوكرانية عدة.. هل يتكرّر سيناريو 15 تشرين الثاني؟





إلى ذلك، تمّ تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة بسبب الحرب الروسية المستمرة منذ 24 شباط الماضي.

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وأكدت الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق، تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، الإبقاء على الاتفاق مع المحافظة على شروطه من دون تغيير مدة 120 يومًا.



وشهدت العاصمة الخميس أول تساقط للثلوج التي غطّت السيارات المتوقفة في الشوارع، فيما حذّر حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا، الأربعاء، من أنّ الأسبوع المقبل سيكون "صعبًا"، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة "إلى أقل من عشر درجات مئوية".



وفي قصف استهدف دنيبرو (وسط شرق) الخميس، أصيب 14 شخصًا بجروح بينهم فتاة تبلغ 15 عامًا. تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد لضربات روسية جديدة، ما أدى إلى شلل في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.إلى ذلك، تمّ تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة بسبب الحرب الروسية المستمرة منذ 24 شباط الماضي.وأكدت الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق، تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، الإبقاء على الاتفاق مع المحافظة على شروطه من دون تغيير مدة 120 يومًا.وشهدت العاصمة الخميس أول تساقط للثلوج التي غطّت السيارات المتوقفة في الشوارع، فيما حذّر حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا، الأربعاء، من أنّ الأسبوع المقبل سيكون "صعبًا"، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة "إلى أقل من عشر درجات مئوية".وفي قصف استهدف دنيبرو (وسط شرق) الخميس، أصيب 14 شخصًا بجروح بينهم فتاة تبلغ 15 عامًا.

مخاوف من تجدّد سناريو 15 تشرين الثاني



وقالت قناة "العربي" في كييف إن المخاوف تجدّدت في العاصمة وعدد من المناطق الأوكرانية من عودة سيناريو 15 تشرين الثاني الحالي، عندما أطلقت القوات الروسية نحو 100 صاروخ على عدد من المناطق الأوكرانية.



ونقلت عن السلطات الأوكرانية قولها إنها أسقطت صاروخيين روسيين في سماء العاصمة كييف، وثلاث طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع، إضافة إلى سقوط صواريخ روسية على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوديسا.



وأوضحت أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أكد أن القوات الروسية استهدفت مصنع "يوجماش" للآليات، ومنشآت الطاقة.



وفي منطقة أوديسا (جنوب)، قصف الروس موقعًا للبنى التحتية ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وقالت قناة "العربي" في كييف إن المخاوف تجدّدت في العاصمة وعدد من المناطق الأوكرانية من عودة سيناريو 15 تشرين الثاني الحالي، عندما أطلقت القوات الروسية نحو 100 صاروخ على عدد من المناطق الأوكرانية.ونقلت عن السلطات الأوكرانية قولها إنها أسقطت صاروخيين روسيين في سماء العاصمة كييف، وثلاث طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع، إضافة إلى سقوط صواريخ روسية على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوديسا.وأوضحت أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أكد أن القوات الروسية استهدفت مصنع "يوجماش" للآليات، ومنشآت الطاقة.وفي منطقة أوديسا (جنوب)، قصف الروس موقعًا للبنى التحتية ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأضافت أن دوي الدفاعات الجوية الأوكرانية سُمع في مناطق أخرى مثل خاركيف، وبولتافا، ولفيف.

وأوضحت القناة أن هناك حديثًا عن انطلاق وابل من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية الصنع من الأراضي البيلاروسية، ومن بحر قزوين.

(العربي)