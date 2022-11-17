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بيلوسي تتخلى عن زعامة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
17-11-2022 | 14:25
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أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي، الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.

وقالت بيلوسي (82 عاما) التي اضطلعت بدور رئيسي في السياسة الأميركية منذ عقدين "لن أترشح للإدارة الديموقراطية في الكونغرس المقبل".
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ما دافع هذا القرار؟

يأتي ذلك بعد يومين من حصول الجمهوريين على أغلبييه ضئيلة في مجلس في النواب في أعقاب انتخاب التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وتعد الليبيرالية بيلوسي (82) عاما أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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