بيلوسي تتخلى عن زعامة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي

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أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي، الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.وقالت بيلوسي (82 عاما) التي اضطلعت بدور رئيسي في السياسة الأميركية منذ عقدين "لن أترشح للإدارة الديموقراطية في الكونغرس المقبل".يأتي ذلك بعد يومين من حصول الجمهوريين على أغلبييه ضئيلة في مجلس في النواب في أعقاب انتخاب التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.