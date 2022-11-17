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عربي-دولي

مأساة في فلسطين... حريق يقتل 21 شخصاً في مبنى سكنيّ

Lebanon 24
17-11-2022 | 14:27
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اندلع حريق كبير في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء يوم الخميس، مما أودى بحياة 21 شخصا فيما أصيب آخرون، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر المصدر أن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.
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والتهم الحريق أجزاء واسعة من المبنى السكني وأظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، وسط قلق بشأن من ظلوا عالقين داخل المبنى.
 
ولم ترد تفاصيل مؤكدة عن أسباب اندلاع الحريق في المبنى السكني، فيما قالت تقارير صحفية إنه نجم عن  تسرب غاز.
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