مأساة في فلسطين... حريق يقتل 21 شخصاً في مبنى سكنيّ

اندلع حريق كبير في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء يوم الخميس، مما أودى بحياة 21 شخصا فيما أصيب آخرون، بحسب وكالة "رويترز".



وذكر المصدر أن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

Advertisement

21 حالة وفاة جراء #حريق في شقة سكنية بمنطقة جباليا شمال #غزة ناجم عن تسريب غاز pic.twitter.com/fbOepeNm92 — المدار نيوز (@AlMadarNow) November 17, 2022

والتهم الحريق أجزاء واسعة من المبنى السكني وأظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وحاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، وسط قلق بشأن من ظلوا عالقين داخل المبنى.

ولم ترد تفاصيل مؤكدة عن أسباب اندلاع الحريق في المبنى السكني، فيما قالت تقارير صحفية إنه نجم عن تسرب غاز.