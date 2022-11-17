صيد سهل لعيون الكاميرات.. "الزوم" يلاحق ورقة لا تفارق بايدن





وأظهرت لقطة مقربة للرئيس وهو جالس ويتصفح قائمة من التعليمات التي تقول "ستجلس في المركز" و"ستلقي ملاحظات افتتاحية". وكان بايدن البالغ من العمر 79 عامًا حضر القمة التي استمرت يومين في بالي بإندونيسيا مع قادة العالم الآخرين.

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وفي ملاحظاته، تلقى بايدن تعليمات أيضًا بموعد التقاط الصور مع القادة الآخرين قبل الجلوس. تم اكتشاف أوراق لتعليمات مماثلة مع بايدن عدة مرات، بما في ذلك في حزيران خلال لقاء مع المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة. وأثار الكشف عن هذه الملاحظات مخاوف بشأن سلامته وصحته. مرة أخرى "يكشف" الرئيس الأميركي جو بايدن خطأ أوراق "تعليمات" ليلتزم بها حول "متى يجلس.. متى يلتقط صورة.. متى يصافح .."، وهذه المرة أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين.وأظهرت لقطة مقربة للرئيس وهو جالس ويتصفح قائمة من التعليمات التي تقول "ستجلس في المركز" و"ستلقي ملاحظات افتتاحية". وكان بايدن البالغ من العمر 79 عامًا حضر القمة التي استمرت يومين في بالي بإندونيسيا مع قادة العالم الآخرين.وفي ملاحظاته، تلقى بايدن تعليمات أيضًا بموعد التقاط الصور مع القادة الآخرين قبل الجلوس. تم اكتشاف أوراق لتعليمات مماثلة مع بايدن عدة مرات، بما في ذلك في حزيران خلال لقاء مع المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة. وأثار الكشف عن هذه الملاحظات مخاوف بشأن سلامته وصحته.

تضمنت الورقة التي حملها بايدن في يديه تعليمات خاصة بالملاحظات لحفل افتتاح حدث G20... من التقاط الصور إلى إلقاء الكلمات الافتتاحية، وكان بايدن يتعرف على كيفية التعامل عند إلقاء خطابه. وفي الجزء العلوي والسفلي من الورقة، طلبت تعليمات واضحة من بايدن وبخط عريض ليقوم بقلب الصفحة لرؤية بيانه الافتتاحي.





تخبر الملاحظات التفصيلية الأخرى بايدن عن المشاريع التي سيعلن عنها وأنه سيشارك في اختتام الحدث إلى جانب مضيفه المشارك. وتشير الملاحظات على وجه التحديد إلى الرئيس بكلمة "أنت" بدلاً من اسمه. في صورة منفصلة، بدا أن بايدن كان يلقي نظرة خاطفة على الملاحظات وهو يجلس على الطاولة. تخبر الملاحظات التفصيلية الأخرى بايدن عن المشاريع التي سيعلن عنها وأنه سيشارك في اختتام الحدث إلى جانب مضيفه المشارك. وتشير الملاحظات على وجه التحديد إلى الرئيس بكلمة "أنت" بدلاً من اسمه. في صورة منفصلة، بدا أن بايدن كان يلقي نظرة خاطفة على الملاحظات وهو يجلس على الطاولة.

ودأب بايدن في مناسبات مختلفة على مراجعة ملاحظاته التفصيلية ليراها الجميع عدة مرات. وفي اجتماع حزيران مع المديرين التنفيذيين للطاقة في البيت الأبيض، ألقى الرئيس الضوء على الخطة حول كيفية التصرف. كانت التعليمات التفصيلية بعنوان "تسلسل الأحداث" وطلبت من بايدن "الدخول إلى غرفة روزفلت وإلقاء التحية على المشاركين".



وبحسب الأوراق تقول التعليمات: "أنت تأخذ مقعدك". ثم طلبت المذكرة من الرئيس التحدث بمجرد إحضار الصحفيين إلى الغرفة: "أنت تعطي تعليقات موجزة (دقيقتان)". بعد مغادرة المراسلين، طُلب من بايدن التحدث إلى بعض الحاضرين في الاجتماع. "تسأل ليز شولر ، رئيس AFL-CIO ، سؤالاً" ثم "أنت تشكر المشاركين" و"أنت تغادر". وبالفعل انتهى الاجتماع دون وقوع أي من الحوادث ولكن بعد ذلك سرعان ما أدرك المصورون ذوو عيون النسر ما كشفه الرئيس.

(العربية)