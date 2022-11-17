الرياض وسيول تتفقان على تعاون "نووي" ودفاعي

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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول أمس عن خطة لتحويل العلاقة الثنائية إلى «شراكة استراتيجية» تشمل مجالات رئيسية مثل الدفاع والطاقة والمفاعلات النووية، وتوقيع سلسلة اتفاقيات إحداها في مجال الصناعات البتروكيميائية تبلغ قيمتها 6.7 مليارات دولار. وخلال جلسة مباحثات رسمية مع يول استعرضت مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، قال بن سلمان: «يسرنا أن ننقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». وأضاف: «تأتي هذه الزيارة تزامناً مع مرور 60 عاماً على علاقاتنا بما يؤكد الرغبة في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وأخذاً في الاعتبار ما يتركز عليه بلدانا من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين، فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد». وتابع: «نأمل توسيع التعاون بمجال الطاقة وصناعات الدفاع، كما نسعى للتعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة»، موضحاً أن «العلاقة شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود الستة الماضية نتج عنها شراكة استراتيجية مثمرة ومن أجل المحافظة على مكتسباتها، فإننا حرصنا دائماً على تكثيف التشاور والتنسيق بما يحقق التطلعات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون».