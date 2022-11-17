21
o
بيروت
24
o
طرابلس
0
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرياض وسيول تتفقان على تعاون "نووي" ودفاعي
Lebanon 24
17-11-2022
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول أمس عن خطة لتحويل العلاقة الثنائية إلى «شراكة استراتيجية» تشمل مجالات رئيسية مثل الدفاع والطاقة والمفاعلات النووية، وتوقيع سلسلة اتفاقيات إحداها في مجال الصناعات البتروكيميائية تبلغ قيمتها 6.7 مليارات دولار. وخلال جلسة مباحثات رسمية مع يول استعرضت مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، قال بن سلمان: «يسرنا أن ننقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». وأضاف: «تأتي هذه الزيارة تزامناً مع مرور 60 عاماً على علاقاتنا بما يؤكد الرغبة في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وأخذاً في الاعتبار ما يتركز عليه بلدانا من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين، فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد». وتابع: «نأمل توسيع التعاون بمجال الطاقة وصناعات الدفاع، كما نسعى للتعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة»، موضحاً أن «العلاقة شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود الستة الماضية نتج عنها شراكة استراتيجية مثمرة ومن أجل المحافظة على مكتسباتها، فإننا حرصنا دائماً على تكثيف التشاور والتنسيق بما يحقق التطلعات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
12:38 | 2022-11-17
17/11/2022 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من وئام وهاب لباسيل... ماذا قال له؟
Lebanon 24
رسالة من وئام وهاب لباسيل... ماذا قال له؟
13:45 | 2022-11-17
17/11/2022 01:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
07:25 | 2022-11-17
17/11/2022 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
08:02 | 2022-11-17
17/11/2022 08:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن سعر الدولار... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر عن سعر الدولار... ماذا في التفاصيل؟
06:27 | 2022-11-17
17/11/2022 06:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2022-11-18
إحالة منفذة تفجير إسطنبول و16 شخصاً آخرين للقضاء
04:00 | 2022-11-18
اليابان تمدد مشاركتها في محطة الفضاء الدولية حتى 2030
03:59 | 2022-11-18
إغلاق مؤقت لمكاتب تويتر.. ما القصة؟
03:46 | 2022-11-18
العلماء يستنسخون وزيراً
03:30 | 2022-11-18
"خطة العمل الشاملة المشتركة"ماتت بالفعل.. فماذا سيحدث نوويا؟
03:00 | 2022-11-18
أزمة السودان... هل من اتفاق يدور في الافق؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
18/11/2022 11:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
18/11/2022 11:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
18/11/2022 11:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact