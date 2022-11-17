"مسيّرات" داخل الولايات المتحدة.. وواشنطن تحقق

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي أن الوكالة تحقق في محاولات عدد من الأشخاص تزويد طائرات من دون طيار بقنابل محلية الصنع داخل الولايات المتحدة.



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وأضاف أن خطر المسيرات المتوفرة على نطاق واسع، تزايد بسرعة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة "فيما يتعلق بمدى رؤيتها وسرعة تحركها والمسافة التي يمكنها قطعها والحمولات القادرة على حملها".



وتابع "إنها أدوات متطورة بشكل استثنائي قادرة على حمل أسلحة وينبغي أن نتمكن من التصدي لها". وقال راي أمام أعضاء مجلس الشيوخ "نقوم بالتحقيق، حتى بينما نتكلم الآن، في عدد من المحاولات داخل الولايات المتحدة لتسليح مسيّرات، بعبوات متفجرة يدوية الصنع".وأضاف أن خطر المسيرات المتوفرة على نطاق واسع، تزايد بسرعة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة "فيما يتعلق بمدى رؤيتها وسرعة تحركها والمسافة التي يمكنها قطعها والحمولات القادرة على حملها".وتابع "إنها أدوات متطورة بشكل استثنائي قادرة على حمل أسلحة وينبغي أن نتمكن من التصدي لها".