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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

Lebanon 24
17-11-2022 | 23:30
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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل وهو ثاني إطلاق في غضون يومين.
وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق، لكنها لم تذكر أي تفاصيل حتى الآن بخصوص نوع أو نطاق الصاروخ.
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وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا باليستيا، وحذرت من ردود عسكرية أكثر غضبا على محاولات الولايات المتحدة تعزيز وجودها الأمني في المنطقة مع حلفاءها. وقالت إن واشنطن تقوم "بمقامرة ستندم عليها".

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددا قياسيا من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي.
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