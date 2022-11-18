ماكرون لقادة آسيا والمحيط الهادي: حرب أوكرانيا هي مشكلتكم أيضا!

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دول المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي إلى الانضمام إلى "الإجماع المتزايد" ضد الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن هذا النزاع هو "مشكلتهم" هم أيضا.



وقال ماكرون إن "الأولوية الأولى لفرنسا هي المساهمة في السلام في أوكرانيا ومحاولة التوصل إلى ديناميكية عالمية للضغط على روسيا"، مؤكدا أنه ينوي "العمل بشكل وثيق جدا مع الصين والهند والمنطقة بأسرها والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية لتحقيق توافق متزايد عبر القول إن هذه الحرب هي مشكلتكم أيضًا".

Advertisement