بثالث محطة في جولته.. ولي العهد السعودي يجري مباحثات في تايلاند





وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

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وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية اليوم وغدا، وسيلتقي خلالها ولي العهد بالعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية. يجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مباحثات في تايلاند، ثالث محطة في جولته الآسيوية.وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية اليوم وغدا، وسيلتقي خلالها ولي العهد بالعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اختتم أمس زيارته إلى كوريا الجنوبية، التي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، حيث اختتمت الزيارة بإعلان صفقات واستثمارات تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، لتأخذ البلدين إلى درجة أعلى من التقارب الاقتصادي والتجاري.