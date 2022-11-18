Advertisement

عربي-دولي

اليابان تمدد مشاركتها في محطة الفضاء الدولية حتى 2030

Lebanon 24
18-11-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1011889-638043558387557934.jpg
Doc-P-1011889-638043558387557934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير التعليم والعلوم الياباني كيكو ناجاوكا، إن بلاده ستمدد مشاركتها في برنامج محطة الفضاء الدولية حتى 2030، سائرة على درب حليفتها الولايات المتحدة.

كانت واشنطن قد تعهدت في العام الماضي بالالتزام بمواصلة تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى 2030.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء اليابان: معدل إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية أخيرا هو الأعلى تاريخيا
lebanon 24
18/11/2022 11:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع طارئ لواشنطن وخمس دول بينها اليابان وكوريا الجنوبية على هامش "أبيك" بشأن الصاروخ الكوري
lebanon 24
18/11/2022 11:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان
lebanon 24
18/11/2022 11:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الياباني: اتفقت مع الرئيس الصيني على التواصل بشكل وثيق بشأن الدفاع والأمن في المنطقة
lebanon 24
18/11/2022 11:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24

محطة الفضاء الدولية

اليابان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-11-18
03:59 | 2022-11-18
03:46 | 2022-11-18
03:30 | 2022-11-18
03:00 | 2022-11-18
02:30 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website