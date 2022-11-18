اليابان تمدد مشاركتها في محطة الفضاء الدولية حتى 2030

قال وزير التعليم والعلوم الياباني كيكو ناجاوكا، إن بلاده ستمدد مشاركتها في برنامج محطة الفضاء الدولية حتى 2030، سائرة على درب حليفتها الولايات المتحدة.



كانت واشنطن قد تعهدت في العام الماضي بالالتزام بمواصلة تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى 2030.

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