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عربي-دولي
إحالة منفذة تفجير إسطنبول و16 شخصاً آخرين للقضاء
Lebanon 24
18-11-2022
|
04:30
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أحالت السلطات التركية، منفذة انفجار إسطنبول أحلام البشير و16 مشتبهاً بهم في تنفيذ الهجوم، إلى القضاء، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وأوضحت "الأناضول" أنه عقب الإفادات للمشتبه بهم تم إحالة 17 شخصاً، بينهم البشير إلى القضاء، بتهم "تقويض وحدة وسلامة البلاد"، و"القتل العمد"، و"الشروع في القتل"، و"المساعدة في القتل العمد".
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وأحال مكتب المدعي العام 3 أشخاص إلى القضاء مرفقاً بطلب وضعهم تحت الرقابة القضائية، فيما تم ترحيل 29 متهماً خارج البلاد.
والأحد، لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون في انفجار هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول.
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