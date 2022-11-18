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الأمر كُشف.. لهذا السّبب رفضت إيفانكا ترامب مساندة والدها بانتخابات 2024

Lebanon 24
18-11-2022 | 06:30
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بعد دقائق من إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى لسباق البيت الأبيض 2024، أصدرت ابنته إيفانكا زوجة جاريد كوشنر، المستشار السابق لوالدها بيانًا، مؤكدة أنها لا تخطط للانخراط في السياسة وأن الأولوية الفترة المقبلة لأطفالها.
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وقالت إيفانكا في بيان: "أنا أحب والدي كثيرًا. هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. لا أخطط للانخراط في السياسة".

وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي وسأظل دائمًا فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".

ومساء الثلاثاء، أطلق الرئيس الأميركي السابق حملته لسباق 2024 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، في منتجعه مارالاجو بفلوريدا، وكان أفراد عائلته، بينهم زوجته ميلانيا، وابنه إريك، متواجدين، وحتى زوج إيفانكا جاريد كوشنر، فيما غابت الابنة.

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