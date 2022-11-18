الأمر كُشف.. لهذا السّبب رفضت إيفانكا ترامب مساندة والدها بانتخابات 2024

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وقالت إيفانكا في بيان: "أنا أحب والدي كثيرًا. هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. لا أخطط للانخراط في السياسة".وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي وسأظل دائمًا فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".ومساء الثلاثاء، أطلق الرئيس الأميركي السابق حملته لسباق 2024 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، في منتجعه مارالاجو بفلوريدا، وكان أفراد عائلته، بينهم زوجته ميلانيا، وابنه إريك، متواجدين، وحتى زوج إيفانكا جاريد كوشنر، فيما غابت الابنة.