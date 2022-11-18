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عربي-دولي

هذه الأمراض تصيب نصف سكان العالم.. "الصحة العالمية" تُعلن الكثير

Lebanon 24
18-11-2022 | 06:00
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قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن ما يقرب من نصف سكان العالم، أو 3.5 مليار شخص، يعانون من أمراض الفم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم، مع إصابة ما يقرب من 2.5 مليار شخص بتسوس الأسنان غير المعالج.
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وأضافت أنه يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام، مشيرة إلى أنّ الإنفاق الكبير من الأموال الخاصة وعدم توافر معدات طب الأسنان عالية التخصص في مرافق الرعاية الصحية الأولية هما من أبرز أسباب انتشار أمراض الفم بشكل كبير، لا سيما في البلدان الفقيرة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لطالما تم إهمال صحة الفم في الصحة العالمية، ولكن يمكن الوقاية من العديد من أمراض الفم".

واقترحت الوكالة أن تُدرج الدول خدمات صحة الفم العادلة كجزءمن تخطيطها الوطني ودمج خدمات صحة الفم في نماذج الرعاية الصحية الأولية الخاصة بها، مع تحسين القدرة على الحصول على معجون أسنانيحتوي على الفلورايد بأسعار معقولة، فضلا عن إجراءات أخرى.
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