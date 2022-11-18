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عربي-دولي

العلماء يستنسخون وزيراً

Lebanon 24
18-11-2022 | 03:46
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أطلقت الوكالة اليابانية للعلم والتكنولوجيات توأما سيبرانيا لتارو كونا، وزير الإصلاح الإداري الياباني.

أفادت بذلك بوابة ” EurekAlert” الإلكترونية اليابانية وقالت إن التوأم السيبراني ليس نسخة روبوتية عادية للإنسان فحسب بل وأفضل نسخة ذات قدرات بدنية وذهنية.
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وسيساعد الوزير المستنسخ الباحثين في إدراك موقف الناس من التوأم السيبراني وقدرة النسخة على أن تحل محل الإنسان الحقيقي.

من المعلوم أن تارو كونا يستطيع التحكم في نسخته عن بُعد، الأمر الذي يسمح له بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية من دون أن يحضر بدنياً في مكان معيّن. مع ذلك، فإن الباحثين قد طرحوا مهمة تنحصر في بناء مجتمع حر من قيود البدن والدماغ والفضاء والزمن بحلول عام 2050.

جدير بالذكر أن العلماء اليابانيين سبق لهم أن صمّموا روبوتا عنكبوتا يتخصص في صيانة شبكات الصرف الصحي، ولديه 6 أطراف تشبه أطراف العنكبوت وبضعة عيون تنفّذ وظائف مستشعرات بصرية.

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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