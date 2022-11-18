إغلاق مؤقت لمكاتب تويتر.. ما القصة؟

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تدور الأخبار حول موجة جديدة من عمليات التسريح التي ستطال موظفي "تويتر"، حيث تم إخبارهم أنه تم إغلاق جميع مباني المكاتب مؤقتا.وغرد مدير التحرير لموقع "بلات فورمر" التكنولوجي، زوي شيفير، أنه لم يتم إعطاء الموظفين تفاصيل حول سبب إغلاق المكاتب مؤقتا حتى يوم الاثنين 21 نوفمبر.وأضاف: "لقد سمعنا أن سبب ذلك هو أن إيلون ماسك وفريقه يخافون من أن الموظفين سيخربون الشركة".ولم يعلق إيلون ماسك علنا على هذه التقارير الأخيرة.