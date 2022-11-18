أرض أوكرانيا.. هكذا تحوّلت إلى مختبر لأسلحة الغرب!

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وفقاً لأحدث الأرقام، وصل إجمالي المساعدات العسكرية الأوربية إلى أوكرانيا إلى نحو 8 مليارات يورو، ما يُعادل نسبة 45 بالمئة من حجم المساعدات الأميركية.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أصبحت بالنسبة للدول الغربية أفضل ساحة اختبار للأسلحة والأنظمة الجديدة الأميركية والأوروبية.وفي سياق ذلك، قالت وكالة " تاس الروسية، يوم الخميس، إن واشنطن تخطط لإمداد أوكرانيا بـ4 منظومات أفينجر إم الأميركية الملقبة بـ"الثائر" لاختبارها بالمعارك.وواشنطن ليست الوحيدة التي قامت بتجارب أسلحة في أوكرانيا، إذ هناك العديد من الدول الغربية الأخرى التي قامت بذلك مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.ووفق "نيويورك تايمز"، فإنّ المساعدات الغربية في معظمها إصدارات محدثة مؤخراً من الأسلحة القديمة مثل الصواريخ الألمانية "إيريس – تي"، ومن أبرز ما تم اختباره:- منظومات "أفينجر إم " الأميركية.