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عربي-دولي

أرض أوكرانيا.. هكذا تحوّلت إلى مختبر لأسلحة الغرب!

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:00
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كشفت تقارير غربية عن أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة اختبار للأسلحة الغربية الجديدة، وأن المساعدات الغربية لكييف هدفها في المقام الأول إجراء تجارب على السلاح الغربي التقليدي والذكي ومدى فعاليته في المعارك الميدانية وأرض الواقع.
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وفقاً لأحدث الأرقام، وصل إجمالي المساعدات العسكرية الأوربية إلى أوكرانيا إلى نحو 8 مليارات يورو، ما يُعادل نسبة 45 بالمئة من حجم المساعدات الأميركية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أصبحت بالنسبة للدول الغربية أفضل ساحة اختبار للأسلحة والأنظمة الجديدة الأميركية والأوروبية.

وفي سياق ذلك، قالت وكالة " تاس الروسية، يوم الخميس، إن واشنطن تخطط لإمداد أوكرانيا بـ4 منظومات أفينجر إم الأميركية الملقبة بـ"الثائر" لاختبارها بالمعارك.

الأسلحة الغربية التي تم اختبارها بأوكرانيا

وواشنطن ليست الوحيدة التي قامت بتجارب أسلحة في أوكرانيا، إذ هناك العديد من الدول الغربية الأخرى التي قامت بذلك مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

ووفق "نيويورك تايمز"، فإنّ المساعدات الغربية في معظمها إصدارات محدثة مؤخراً من الأسلحة القديمة مثل الصواريخ الألمانية "إيريس – تي"، ومن أبرز ما تم اختباره:

- منظومات "أفينجر إم " الأميركية.
- برنامج "دلتا" وهو نظام ذكي ومعلوماتي لإنذار المبكر وتم اختباره خلال تقدم الأوكران في معركة خيرسون".
- نظام سكاي وايبرس الألماني المضاد للطائرات.
- القوارب الانتحارية التي يتم التحكم فيها عن بعد.
 
- منظومات "هيمارس".
 
- الدرونات بمختلف أنواعها مثل "سويتش بليد" و" كوادر كوبتر هافوك"
 
- بريطانيا اختبرت الصواريخ المضادة للدبابات نلاو
ماذا عن روسيا؟

وفي المقابل استغلت روسيا هي الأخرى الحرب في أوكرانيا واختبرت عدة أنظمة وصواريخ لأول مرة في الميدان ومن بينها:

- الليزر الحارق "بيريسفيت" والذي يعطل الأقمار الصناعية ويحرق الدورونات.
- دبابة "تي 90 إم" الأكثر تطورا.
- صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".
- درونات "شاهد-136" و"مهاجر-6" إيرانية الصنع.
- منظومة "إس 500 وتجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي.
(سكاي نيوز عربية)
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