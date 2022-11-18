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عربي-دولي

معلومات جديدة عن جنسيّة منفّذة تفجير إسطنبول... هل هي سوريّة؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:29
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قالت الصحافية التركية هادية ليفنت، إنه بات من الواضح أن أحلام البشير المتهمة بتنفيذ هجوم إسطنبول لا تحمل الجنسية السورية، وفق ما كشفت وسائل إعلام متعددة والتي تتحدث عن وجود احتمال كبير بأنها صومالية الجنسية، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
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وأوضحت ليفنت أنها حاولت التأكد من هذه المعلومات، مفيدة أنها توصلت لاحتمال أن تكون منفذة الهجوم من شمال إفريقيا.

وأضافت ليفنت أن هناك تناقضات حول موعد قدوم منفذة الهجوم إلى تركيا عبر عفرين، وما إن كانت منفذة الهجوم قد عبرت الحدود بالفعل أم لا.

ونقلت الصحيفة التركية عن ليفنت القول إن هناك أخبارا متداولة حول بدء الاستخبارات التركية حملة أمنية ضد الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا في إدلب وعفرين بعد يوم من الهجوم، قائلة: "وردت أنباء أخرى عن اعتقال 17 شخصًا من الجماعات المدعومة من تركيا في عفرين وتم ذكر اسم فرقة الحمزات".

وزعمت ليفنت أن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجماعات المدعومة من تركيا، قائلة: "لقد قاموا بالسيطرة على عفرين وبالنظر لكل هذا يتضح أن شمال سوريا خرج عن السيطرة منذ فترة طويلة. وفي هذه الأوضاع بإمكان أي شخص عبور المنطقة، فقد تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم إجرامي إيطالي في إدلب. تبين أنه عبر من تركيا".


(العربية)
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