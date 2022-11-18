رغم التقدم في المعركة.. "نقطة ضعف" ستعرض أوكرانيا لضغوط إضافية

على الرغم من تقدم الجيش الأوكراني في ساحة المعركة وتراجع القوات الروسية من أجزاء من مقاطعة خيرسون، إلا أن الاقتصاد الأوكراني بات في حالة يرثى لها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "إن حرب الاستنزاف المطولة - والتي تبدو مرجحة - ستعرض اقتصاد البلاد لضغوط إضافية. بالنسبة لحكومة كييف، فإن تكلفة متابعة الحرب مع تلبية الاحتياجات المادية لمواطنيها سترتفع حتى لو استمر الجيش الأوكراني في تحقيق مكاسب. والأسوأ من ذلك أن فصل الشتاء يلوح في الأفق، ويبدو أن روسيا، المحبطة من الإخفاقات العسكرية المتتالية التي شهدتها منذ أيلول، عازمة على شل الاقتصاد الأوكراني من خلال توجيه الضربات إلى بنيتها التحتية الحيوية. يوم الثلاثاء فقط، تم إطلاق ما يقدر بنحو 90 صاروخًا روسيًا فوق أوكرانيا".

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وتابعت الصحيفة، "على رغم أهميته، لا يعتبر التهديد العسكري لجيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشكلة الأكبر، إنما كيفية التعامل مع الدمار الذي ألحقته الهجمات الروسية على اقتصادها، خاصةً في الوقت الذي من المحتمل أن تتضاءل فيه آفاق التدفق الكبير والمستمر للمساعدات التي تحتاجها كييف بشدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الغرب. على الرغم من الانتكاسات العسكرية الأخيرة، تحتفظ روسيا بقوة تدميرية هائلة. ففي الأسابيع الأخيرة فقط، استهدفت صواريخها ومسّيراتها 40 في المئة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد. وكما تظهر الضربات الصاروخية هذا الأسبوع، فإن روسيا ليست على وشك التوقف. وسط كل هذا، يتعين على قادة أوكرانيا تلبية العديد من الاحتياجات الأساسية لابناء شعبها الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب".

وأضافت الصحيفة، "تعكس محنة أوكرانيا النمط التاريخي. فغالبًا ما تدمر الحروب المطولة اقتصادات الدول المتحاربة، وتستمر الآثار السيئة لفترة طويلة بعد انتهاء القتال. وتتراوح تقديرات إعادة إعمار أوكرانيا ما بعد الحرب بين 349 مليار دولار و 750 مليار دولار. على الرغم من وجود حديث عن استخدام الأصول الروسية المحجوزة للمساعدة في تحمل التكاليف، إلا أن هذه الخطوة قد تواجه عقبات قانونية لا تعد ولا تحصى. هذا في المستقبل. لكن حكومة كييف لديها مشاكل أكثر إلحاحًا. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة 35 في المئة هذا العام، وتتوقع تقديرات أخرى أن الانكماش قد يصل إلى 40 في المئة. على الرغم من أن البنك الوطني الأوكراني يتوقع استئناف التوسع الاقتصادي في عام 2023، حتى العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الحرب ستتطلب سنوات عديدة من النمو السريع".

وبحسب الصحيفة، "يبلغ العجز في الميزانية الشهرية لأوكرانيا 5 مليارات دولار، وقد اضطرت الحكومة إلى طلب المساعدة الطارئة من الغرب وصندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال مؤخرًا إنه نظرًا للفجوة المتوقعة بين النفقات والإيرادات، ستحتاج بلاده إلى 42 مليار دولار كمساعدات لعام 2023. وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 17 مليار دولار أخرى لإعادة بناء محطات الطاقة والمساكن المتضررة أو المدمرة. وتعادل هذه المبالغ مجتمعة ما يقرب من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لأوكرانيا. كما وتسببت الحرب في انهيار التجارة في أوكرانيا. وبحلول نهاية أيلول، تضاعف العجز التجاري ليصل إلى 6.1 مليار دولار".

وتابعت الصحيفة، "على الرغم من انتعاش صادرات المواد الغذائية في أعقاب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز، لا يزال بإمكان روسيا المقاطعة، كما أظهرت هذا الشهر عندما انسحبت من الاتفاق، سرعان ما انضمت إليه، لكنها حذرت من أنها تحتفظ بالحق في المغادرة مرة أخرى. علاوة على ذلك، على الرغم من أن الصفقة سمحت لأوكرانيا باستئناف صادرات الذرة والقمح، إلا أن الحجم يصل إلى نصف ما كان عليه قبل الحرب. إن الهجمات الروسية على الأصول الاقتصادية الأوكرانية ليست جديدة، لكنها وصلت إلى مستويات جديدة بعد هجوم أوكرانيا في 8 تشرين الأول على جسر مضيق كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم. في اليوم عينه، عين بوتين الجنرال سيرغي سوروفيكين لإدارة "العملية الخاصة" في أوكرانيا. وعلى الأرجح أنه هو من أمر بشن هجمات لا هوادة فيها عبر أوكرانيا استهدفت شبكات الكهرباء والسدود ومحطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الطاقة الحرارية".

وأضافت الصحيفة، " لقد كانت شبكة الكهرباء بالفعل هدفًا رئيسيًا للروس، ويمكنهم إلحاق المزيد من الضرر بها عن طريق قطع إمدادات الوقود اللازمة لإبقائها قيد التشغيل. بالفعل، اضطرت أوكرانيا، التي كانت تخطط لكسب 1.5 مليار يورو العام المقبل من مبيعات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق الصادرات وقد تضطر إلى الاعتماد على الموردين الأجانب لتلبية الاحتياجات المحلية. بينما سارع قادة أوكرانيا إلى إدارة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الغزو الروسي، فقد تلقوا مساعدة كبيرة من مصادر متعددة. ونظرًا للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه أوكرانيا، فهي بحاجة ماسة إلى استمرار تدفق مبالغ ضخمة من المساعدات، ولكن شريان الحياة هذا مهدد بناء على الاتجاهات الاقتصادية المقلقة في الغرب".

وبحسب الصحيفة، "لن تنضب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ولن ينهار الاقتصاد الأوكراني، لكن الحكومات الغربية قد تجد صعوبة، سياسيًا إن لم يكن اقتصاديًا، في الاستمرار في إرسال مليارات الدولارات إلى كييف بينما يتحمل مواطنوها ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة. علاوة على ذلك، سيتلقى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكالمات استغاثة من أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك البلدان المنخفضة الدخل وحتى المتوسطة الدخل التي ترتفع مدفوعات ديونها مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ووفقًا للأمم المتحدة، يعاني 54 منهم بالفعل من "مشاكل ديون خطيرة". ويمكن أن تزداد الآلام الاقتصادية سوءًا مع ارتفاع قيمة الدولار، بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة".

وختمت الصحيفة، "تعهد الغرب بدعم أوكرانيا إلى أن تغادر القوات الروسية أراضيها، لكن تحقيق هذه النتيجة قد يستغرق وقتًا طويلاً وامتصاص موارد أكثر بكثير مما كان متوقعًا في الأشهر الأولى من هذه الحرب. من جانبهم، قاوم الأوكرانيون الغزو الروسي بإصرار وبراعة ملحوظة، لكنهم قد يجدون أن المشاكل الاقتصادية التي أنتجتها الحرب أكثر صعوبة بكثير".