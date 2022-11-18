ماذا لو عاد رئيساً لأميركا؟.. هذا ما قالته ميلانيا ترامب

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اعتبرت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، أن عودة زوجها إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى "النجاح والازدهار"، مشيدة بنية دونالد ترمب الترشح مجدداً لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.وقالت ميلانيا، في تصريحات صحافية بعد إعلان زوجها: "أنا أؤيد قرار زوجي الترشح لرئاسة هذه الأمة الرائعة". وأضافت: "إنجازاته خلال فترة إدارته كان لها تأثير كبير علينا جميعاً، ويمكنه أن يقودنا نحو النجاح والازدهار مجدداً". وتابعت: "أنتظر اليوم الذي يعود فيه زوجي لقيادة أميركا التي تتميز بالسلام والحب والأمن".وكان الرئيس السابق، الذي حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020، أطلق حملته لمحاولة العودة إلى البيت الأبيض للمرة الثانية. وقدم فريقه أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، مما أرسى ترشيحه الرسمي للمنصب. وقال في كلمة: "عودة أميركا تبدأ الآن".واعترف الرئيس السابق بأن زوجته مرت بأوقات عصيبة في البيت الأبيض خلال فترة ولايته. وقال: "لم تكن متعة بالنسبة للسيدة الأولى العظيمة. لم تكن رحلة ممتعة".