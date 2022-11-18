صواريخ كوريا الشمالية تشعل المحيط الهادئ... ما سرّ غضبها؟





وسبق التجربة، أخرى يوم الخميس، أن أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن جارته الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

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والتجربتان الجديدتان وهما أحدث عمليتي إطلاق، جاءتا بعد ساعات فقط من تحذير بيونغيانغ من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.



ويرى محللون أن كوريا الشمالية أصبحت أكثر جرأة بسبب احتمال إفلاتها من أي عقوبات دولية أخرى قد تُفرض عليها، بسبب الانقسامات في مجلس الأمن، وفق فرانس برس.



ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية لها في الأسابيع الأخيرة.وسبق التجربة، أخرى يوم الخميس، أن أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن جارته الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا غير محدد" باتجاه بحر اليابان.والتجربتان الجديدتان وهما أحدث عمليتي إطلاق، جاءتا بعد ساعات فقط من تحذير بيونغيانغ من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.ويرى محللون أن كوريا الشمالية أصبحت أكثر جرأة بسبب احتمال إفلاتها من أي عقوبات دولية أخرى قد تُفرض عليها، بسبب الانقسامات في مجلس الأمن، وفق فرانس برس.

ردود فعل دولية غاضبة



وفي رد فعل غاضب، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجموعة من التدريبات الجوية، ما يضع منطقة المحيط الهادئ على صفيح ساخن ويزيد من خطر اندلاع حرب نووية إن أخطأ أحد الأطراف في تقدير الموقف.



وأدانت كوريا الشمالية مرارا التدريبات ووصفتها بأنها "بروفة لغزوها"، ودليل على أن واشنطن وسيول تتخذان موقفا عدائيا لها.



كما عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الجمعة، اجتماعا طارئا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، حيث ندد القادة بتلك التجارب، مؤكدين أن بيونغيانغ تتصرف باستفزاز وتنتهك القرارات الدولية.





سر غضب كوريا الشمالية



وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددا قياسيا من اختبارات الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن بموجب العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.



وخلال بيان، يوم الخميس، كشفت وزيرة الخارجية بكوريا الشمالية تشوي سون هوي، عن سر غضب بيونغيانغ، وهو أنّ القمة الثلاثية التي عقدت الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقد خلالها زعماء تلك البلدان الإطلاق الصاروخي لبيونغ يانغ وتعهدوا بتعاون أمني أكبر بينهما. وفي رد فعل غاضب، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجموعة من التدريبات الجوية، ما يضع منطقة المحيط الهادئ على صفيح ساخن ويزيد من خطر اندلاع حرب نووية إن أخطأ أحد الأطراف في تقدير الموقف.وأدانت كوريا الشمالية مرارا التدريبات ووصفتها بأنها "بروفة لغزوها"، ودليل على أن واشنطن وسيول تتخذان موقفا عدائيا لها.كما عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الجمعة، اجتماعا طارئا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، حيث ندد القادة بتلك التجارب، مؤكدين أن بيونغيانغ تتصرف باستفزاز وتنتهك القرارات الدولية.وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددا قياسيا من اختبارات الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن بموجب العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.وخلال بيان، يوم الخميس، كشفت وزيرة الخارجية بكوريا الشمالية تشوي سون هوي، عن سر غضب بيونغيانغ، وهو أنّ القمة الثلاثية التي عقدت الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقد خلالها زعماء تلك البلدان الإطلاق الصاروخي لبيونغ يانغ وتعهدوا بتعاون أمني أكبر بينهما.

وتتهم كوريا الشمالية واشنطن بتشكيل "حلف ناتو" جديد بمنطقة شبه الجزيرة الكورية.

أبرز تجارب بيونغيانغ:



وخلال العالم الجاري أطلقت كوريا الشمالية ما يقرب من 80 صاروخًا في عداء متزايد للتدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ولإظهار قوتها أمام الصين وروسيا، وفق مراقبين.



كما أطلقت أكثر من 52 صاروخا قصير المدى وبعيد منذ 25 أيلول الماضي حتى الآن. وخلال العالم الجاري أطلقت كوريا الشمالية ما يقرب من 80 صاروخًا في عداء متزايد للتدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ولإظهار قوتها أمام الصين وروسيا، وفق مراقبين.كما أطلقت أكثر من 52 صاروخا قصير المدى وبعيد منذ 25 أيلول الماضي حتى الآن.

ما أنواع الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية؟



وتنوعت صواريخ كوريا الشمالية ما بين الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى إلى العابرة للقارات، كما ضمت التجارب أيضا صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وما يمكنها السفر بخمس مرات أو أكثر من سرعة الصوت وأبرزها:



- صاروخ باليستي قصير المدى يسمى SRBM يصل لنحو 620 ميلا.

- صاروخ باليستي متوسط المدى يسمى IRBM بسرعة 1865-3420 ميلا.

- صاروخ باليستي عابر للقارات يسمى ICBM مدى يزيد عن 3500 ميل.

- صاروخ باليستي يطلق من الغواصات ويسمى SLBM ومداه 4600 ميل.