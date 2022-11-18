في عرض البحر.. ماذا فعلت "إسرائيل" مؤخراً؟

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، والبحرية الإسرائيلية، ظهر الخميس، الانتهاء من تقديم النسخة البحرية من نظام "القبة الحديدية" لاستخدامها العملي من الجيش.

وذكر موقع "كلكلست" الإسرائيلي، أن اختبار النظام الدفاعي اكتمل بنجاح، بعد تركيزه على متن السفينة البحرية "عوز"، إحدى السفن الدفاعية الأربع التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا.

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ووفق "كلكلست"، برزت الحاجة إلى هذه السفن مع تطور إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وضرورة حماية منصات الغاز من التهديدات بالصواريخ الدقيقة، والطائرات دون طيار.



وذكر الموقع، أن حزب الله، أطلق في الصيف الماضي 3 طائرات دون طيار نحو منصة "كاريش" اعترضتها صواريخ الجيش الإسرائيلي.

و"عوز" هي السفينة الثانية التي تضم القبة الحديدية البحرية، وخلال اختبار، تمكنت من كشف واعتراض تهديدات حُددت لها، بطريقة تحاكي السيناريوهات التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي.

وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن القبة الحديدية البحرية، تحسين للقدرة الدفاعية للقوات البحرية في مهامها الحالية، التي تشمل حماية الأصول الاستراتيجية في المياه الاقتصادية لإسرائيل، والحفاظ على تفوقها البحري في المنطقة.