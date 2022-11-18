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رصد طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في بحر عمان

Lebanon 24
18-11-2022 | 07:30
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح الجمعة ، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غرب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.
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ويوم الثلاثاء، تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحمل قنابل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت الشركة المالكة للناقلة "باسيفيك زيركون"، إنها أصيبت بمقذوف قـبالة سواحل عمان، مضيفة: "السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها".
 
 
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