خطوة روسية جديدة في القرم.. ما هي؟

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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها بصدد القيام بأشغال تحصين في شبه جزيرة القرم، بعد انسحاب جنودها من بعض المناطق في مقاطعة خيرسون المجاورة في مواجهة هجوم مضاد من كييف.وفي تصريح له، قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، التي انضمت إلى روسيا في العام 2014: "تجري أعمال التحصين تحت سيطرتنا على أراضي القرم من أجل ضمان سلامة سكان القرم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وشدد أكسيونوف على أن أمن شبه جزيرة القرم يتم "بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التي ستُنفذ على أراضي منطقة خيرسون"، المتاخمة لشبه الجزيرة في جنوب أوكرانيا.يشار إلى أنه في شهر تشرين الأول الماضي، دُمر جزئياً جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا وتمثل بانفجار شاحنة مفخخة.ومنذ أن انضمامها إلى روسيا في 2014، اعتبرت موسكو شبه جزيرة القرم جزءًا من أراضيها وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي. وتؤكد كييف من جهتها تصميمها على استعادة شبه الجزيرة.