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عربي-دولي

لأول مرة.. دولة مجاورة لإيران تُقرر فتح سفارة لها في تل أبيب

Lebanon 24
18-11-2022 | 10:30
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قررت أذربيجان، رسميا فتح سفارة لها في إسرائيل ومقرها تل أبيب، بعد الموافقة على المقترح في البرلمان الأذري، وقد رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "اتخذ البرلمان الأذربيجاني اليوم 18 تشرين الثاني 2022، قراراً تاريخياً بفتح سفارة لأذربيجان في إسرائيل في تل أبيب"، مشيرة إلى أن "هذه ستكون أول سفارة في إسرائيل لدولة حيث الأغلبية والحكومة من الشيعة".
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "أرحب بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل. أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي"، معتبرا أن "قرار فتح سفارة يظهر عمق العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي"، موجها الشكر إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مهنئا الشعب الأذربيجاني "الذي سيمثل الآن لأول مرة في دولة إسرائيل".
 
يُشار إلى أن أذربيجان هي دولة مجاورة لجورجيا وإيران وروسيا.
 
 
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