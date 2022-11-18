زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالتين إلى زعيمين عربيين.. من هما؟

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بعث زعيم كوريا الشمالية برسالتي تهنئة إلى كل من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، بعث برسالة تهنئة إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني في السلطنة في 18 تشرين الثاني.كما أفادت خارجية كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد بعث برسالة تهنئة أخرى إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، بمناسبة إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي يوافق يوم 15 تشرين الثاني.