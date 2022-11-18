تمديد مؤتمر المناخ إلى السبت... ما السبب؟

Advertisement

أعلن وزير الخارجية المصرية سامح شكري تمديد مؤتمر المناخ "كوب27" بشرم الشيخ إلى يوم السبت المقبل لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضراب الناتجة عن التغير المناخي ووفقاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقير.وكان من المقرر أن تصل القمة العالمية للمناخ "كوب27"، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، لختام أعمالها يوم الجمعة.(سكاي نيوز)