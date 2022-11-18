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عربي-دولي

مثّل أنّه زوجها... شاهدوا صورة بلال حسن شريك منفّذة هجوم إسطنبول!

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:34
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نشرت وسائل إعلام تركيّة صوراً لبلال حسن الذي اعترفت منفذة هجوم تقسيم أحلام البشير، بأنه جاء معها إلى تركيا، ولعبا معاً دور الزوجين.

وقالت إن فرق الشرطة تعرفت على صور بلال حسن خلال مراقبة لقطات الكاميرات التي تظهر منفذة هجوم تقسيم أحلام البشير.
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وأضافت أنه تم اعتقاله بعد التحقيق مع البشير ضمن حملة أمنية اعتقل فيها العشرات على خلفية الهجوم وسجنهم.
 
 
 
 
(العربية)
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