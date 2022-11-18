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عربي-دولي

كاميرا تُوثّق لحظة وقوع زلزال... اهتز كل شيء لحوالي 300 ثانية! (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:48
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في مشهد أثار الذعر في مدينة سان أنطونيو الأميركية، رصدت كاميرا داخل أحد المنازل لحظة وقوع زلزال بلغت قوّته 5.3 على مقياس ريختر، حيث أظهر الفيديو اهتزاز المنطقة في أعقاب موجات زلزالية أرسلها الزلزال الذي ضرب غرب تكساس على بعد حوالي 350 ميلاً، وهو ثالث أكبر زلزال مسجل في الولاية.
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ووفقًا لأحد المختصين، فقد استغرقت موجات الزلزال الذي ضرب غرب تكساس حوالي 300 ثانية لتصل مدينة سان أنطونيو، حيث كان مركز الزلزال على بعد حوالي 350 ميلاً.
 
 
 
 
(سي ان ان)

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