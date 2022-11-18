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عربي-دولي

عمل عسكريّ تركي محتمل في سوريا والعراق

Lebanon 24
18-11-2022 | 12:37
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نصحت وزارة "الخارجية" الأميركية رعاياها بعدم السفر لشمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي محتمل، وفقاً لـ"العربية".
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