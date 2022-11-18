إيران تفنّد مزاعم "إرسالها وقود صواريخ إلى اليمن"

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فنّدت الممثلية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ادعاء المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس في المنطقة القاضي بأن إيران أرسلت وقود صواريخ إلى اليمن.ونفت الممثلية في مذكرة، ادعاء المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس في المنطقة بأن إيران أرسلت شحنة تزن 70 طنا من وقود الصواريخ لليمن.كما أكدت أن "إيران تعتبر نفسها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن مسألة حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، ولم تتخذ أي إجراء ضد هذا القرار وتتعاون بشكل فعّال مع لجنة العقوبات التي تم تشكيلها بموجب هذا القرار، وحتى الآن لم يتم إثبات كل ادعاء تم تقديمه ضد إيران بانتهاك هذا القرار".هذا وشدّدت الممثلية على أن إيران تبذل قصارى جهدها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة حوار بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.