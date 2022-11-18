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عربي-دولي

إدارة بايدن تطلب تمويلاً إضافياً لكييف

Lebanon 24
18-11-2022 | 15:30
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أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس تمويلاً إضافياً لصالح أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستكون أكبر.


وقال منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن "إدارة الرئيس الأميركي تعمل مع الكونغرس لتأمين المزيد من المساعدات لأوكرانيا".
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وفي رده على سؤال حول آفاق حصول كييف على مزيد من الدعم الأميركي، قال كيربي: "سيكون هناك المزيد من المساعدات. نحن نعمل مع الكونغرس لتوفير تمويل إضافي".
المصدر: روسيا اليوم
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