إيرلندا الشمالية.. محاولة اغتيال ضابطي شرطة

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أعلنت الشرطة الايرلندية أنها تحقق في محاولة هجوم بالعبوات الناسفة على ضابطي شرطة، مما عرّض حياتهما للخطر.وقالت الشرطة على "التويتر" إن "التحقيق في مرحلة مبكرة لكن الهجوم الذي قيل إنه نفذ بعبوة ناسفة ألحق أضرارا بسيارة شرطة ويعامل على أنه محاولة قتل ضد ضابطين".ووقع الحادث في مدينة سترابان الإيرلندية الشمالية اليوم السابق في حوالى الساعة 23:00، ولا يزال الطريق مغلقاً ويطلب من السائقين تجنب المنطقة.الى ذلك، أشارت صحيفة "الغارديان" الى أن الشكوك سقطت على الجيش الجمهوري الايرلندي، الذي شن هجمات متكررة على ضباط الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية.