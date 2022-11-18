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عربي-دولي

تسييج الحدود مع روسيا... فنلندا تتخذ قرارها

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:30
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تعتزم فنلندا مطلع العام المقبل الشروع في تسييج حدودها مع روسيا بالأسلاك الشائكة.


وبرّر مسؤولون في جهاز حرس الحدود الفنلندي هذه العملية، وسط ما وصفوه بمخاوف الدولة الاسكندنافية بشأن البيئة الأمنية المتغيّرة في أوروبا.
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وتتضمن المرحلة الأولى من سياجاً طوله 3 كيلومترات، بدءا من نقطة العبور في بلدة إيماترا الواقعة شرقي البلاد بحلول صيف العام 2023. ومن المقرّر أن يمتد السياج في نهاية المطاف إلى حد أقصى يبلغ 200 كيلومتر.
المصدر: روسيا اليوم
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