لماذا رفضت النمسا انضمام بلغاريا ورومانيا إلى شنغن؟

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أعرب وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، عن رفض بلاده انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة "شنغن".ونقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" قوله: "بصفتي وزير الداخلية، المسؤول عن الأمن في البلاد، أقول لا بشكل واضح عن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن".وأضاف أن "نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي لا يعمل، وبالتالي فإن مراقبة الحدود لا تتم بالقدر المطلوب، ودول الاتحاد الأوروبي مضطرة لحماية حدودها بنفسها".