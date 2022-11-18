روسيا: هذه الجريمة لن تمرّ بلا عقاب!

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طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المنظمات الدولية بإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس العزّل، وإطلاق تحقيق شامل في هذا العمل الجبان.وقالت زاخاروفا، في بيان: "نطالب المنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة الفظيعة وإجراء تحقيق شامل فيها".وأكدت أنه "سيتم تحديد جميع الضالعين والمتورطين في هذه الجرائم وسينالون العقاب الذي يستحقونه... لن يفلتوا من العقاب".