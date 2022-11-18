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عربي-دولي

غوتيريش يطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن أي "استفزاز"

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:38
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إعتبر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن "على كوريا الشمالية أن تمتنع فوراً عن أي استفزاز جديد"، بعد إطلاقها صاروخاً بالستياً عبر حوالى الف كلم قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان.

      
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وقال غوتيريش على لسان متحدث باسمه إن "على كوريا الشمالية "استئناف الحوار" تمهيداً لنزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة".
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