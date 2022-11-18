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عربي-دولي
هل تدفع واشنطن كييف للتفاوض مع روسيا؟
Lebanon 24
18-11-2022
|
14:49
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أكد البيت الأبيض أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحده يستطيع الموافقة على بدء مفاوضات مع روسيا"، رافضاً فكرة ممارسة ضغوط أميركية على كييف.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحافيين: "نتفق جميعاً على أن الحل الدبلوماسي التفاوضي هو أفضل الحلول الممكنة، باستثناء أن يقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته" من أوكرانيا.
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وأضاف: "قلنا أيضاً إن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي ليقول ما إذا كان مستعدًا ومتى سيكون مستعداً للمفاوضات وما هو الشكل الذي ستتخذه تلك المفاوضات؛ وما من أحد في الولايات المتحدة يستطلع الأمر معه أو يصر أو يدفعه إلى طاولة المفاوضات".
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