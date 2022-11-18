اثيوبيا تبدأ بتصدير الكهرباء إلى كينيا.. هذه تفاصيل الاتفاقية

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أعلنت إثيوبيا أنها بدأت بتصدير الكهرباء إلى كينيا بموجب اتفاق مدته 25 عامًا بين البلدين، بعد تسعة أشهر من بدء تشغيل جزء من سد النهضة المثير للجدل.وكتب السفير الإثيوبي في كينيا باشا ديبيلي على "تويتر": "هذا مشروع رئيسي يساعد في تحويل العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا ونيروبي".وأكدت هيئة تنظيم الطاقة الكينية أنها "بدأت باستيراد الكهرباء من إثيوبيا الخميس".هذا ونقلت الصحف المحلية عن المدير العام للهيئة دانيال كيبتو قوله: "سنستورد 300 ميغاوات خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأوضح أن كينيا وقعت اتفاقية لشراء الكهرباء من إثيوبيا لمدة 25 عامًا.من جهتها، أكدت شركة الكهرباء الإثيوبية أن خط الكهرباء بين البلدين تبلغ طاقته 2000 ميغاوات وتكلفته 500 مليون دولار. كما أعلنت أن إثيوبيا تبيع بالفعل الكهرباء إلى السودان.