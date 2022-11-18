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عربي-دولي

بايدن: وفّرنا 10 ملايين وظيفة خلال فترة ولايتي!

Lebanon 24
18-11-2022 | 16:01
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إعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع حول القضايا الاقتصادية مع إدارة البلاد أن "الولايات المتحدة هي الأكثر استعداداً في العالم لقيادة الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة".


وقال بايدن معلقاً على جولته الدولية الأخيرة: "بالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الناس في الاجتماعات السابقة، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من أي دولة في العالم لقيادة الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة".
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وأعرب عن ثقته في أن قادة العالم الآخرين مقتنعون أيضاً بأن حال الاقتصاد الأميركي هو الأفضل. وأضاف أن "بلاده تمكنت من توفير 10 ملايين وظيفة خلال فترة ولايته". 
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