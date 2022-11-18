تعيين محقّق خاص بملفات ترامب الجنائيّة!

عيّنت وزارة العدل الأميركية مدعياً عاماً مستقلاً، للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترامب، بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحه للإنتخابات الرئاسية في العام 2024.

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وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي، في واشنطن، تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدعين العامين في لاهاي، المكلف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.وقال غارلاند إن "تسمية مستشار خاص تصب في المصلحة العامة، لأن كلًا من الجمهوري دونالد ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشح في العام 2024. غير أن ترامب هو الوحيد الذي أعلن رسميًا ترشحه في هذه المرحلة".