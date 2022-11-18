صورة نشرها ترامب "أذهلت الاستخبارات"... ما قصّتها؟

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نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات صورة على "تويتر"، تركت خبراء الاستخبارات الأميركية في حالة من الذهول، حيث كانت مصنفة "سرية".ونقلت إذاعة "NPR" أن الصورة تعود لصاروخ انفجر على منصة إطلاق في عمق إيران.وكانت الصورة واضحة جداً لدرجة أن البعض اعتقد في البداية أنه ربما لم يتم التقاطها بواسطة قمر صناعي.وأفاد خبراء الفضاء الجوي حينها بأنها التقطت باستخدام أحد أكثر الأجهزة الاستخباراتية الأميركية قيمة، وهي مركبة فضائية سرية تسمى "USA 224" يعتقد على نطاق واسع أنها قمر صناعي للاستطلاع قيمته مليارات الدولارات.والآن، وبعد مضي ثلاث سنوات على تغريدة ترامب، رفعت الوكالة الوطنية للاستخبارات، السرية رسمياً عن الصورة الأصلية، وجاء رفع السرية نتيجة لطلب يرتبط بقانون حرية المعلومات قدمته إذاعة NPR.ولا تزال العديد من التفاصيل حول الصورة الأصلية مجهولة، ولكنها تكشف أن ترامب كان ينشر بعضا من أكثر المعلومات الاستخباراتية الأميركية قيمة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقول ستيفن أفترغود، المتخصص في السرية والتصنيف في اتحاد العلماء الأميركيين.وقال أفترغود إن ترامب كان يهتم بالاستخبارات الحساسة بشأن إيران وأول شيء يقوم به هو نشرها على "تويتر".