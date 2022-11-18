زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصدّ 100 هجوماً في دونيتسك

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية صدت نحو 100 هجوماً في منطقة دونيتسك بشرق البلاد مع استمرار حدة القتال.وأضاف زيلينسكي: "القتال العنيف للغاية مستمر في منطقة دونيتسك.. لا هوادة في حدة القتال".وأردف بالقول: "تم صد 100 هجوم روسي في منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة".