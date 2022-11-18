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عربي-دولي

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصدّ 100 هجوماً في دونيتسك

Lebanon 24
18-11-2022 | 20:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية صدت نحو 100 هجوماً في منطقة دونيتسك بشرق البلاد مع استمرار حدة القتال.
وأضاف زيلينسكي: "القتال العنيف للغاية مستمر في منطقة دونيتسك.. لا هوادة في حدة القتال".
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وأردف بالقول: "تم صد 100 هجوم روسي في منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة".
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