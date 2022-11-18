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بولندا ترفض تواجد لافروف باجتماع منظّمة الأمن في أوروبا

Lebanon 24
18-11-2022 | 20:30
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رفضت بولندا التي تنظم الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع كانون الاول دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أراضيها، بحسب ما أفادت رئاسة المنظمة وكالة «فرانس برس».
وأوضح مصدر في هذه الرئاسة السنوية الدورية التي تتولاها وارسو حالياً «نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقًا للوائح المعمول بها على أن لا يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 شباط، بمن فيهم الوزير لافروف».
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق إنه لا يتوقع «زيارة الوزير لافروف الى لودز»، المدينة الواقعة في وسط بولندا حيث من المقرر ان يجتمع 57 وزيرا للخارجية ضمن منظمة الامن والتعاون في أوروبا في 1 و2 كانون الاول.
وقالت الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها تلقت رسالة احتجاج من الوفد الروسي عقب هذا القرار.
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