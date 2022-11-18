من هي الفتاة التي رافقت كيم جونغ أون في تجربة إطلاق صواريخ؟

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رُصدت ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول ظهور علني، أمس الجمعة، وفق تقرير نشرته شبكة "سي ان ان".وتظهر في الصور الفتاة بجانب والدها كيم، وهي ترتدي سترة بيضاء، في موقع عسكري على ما يبدو.ولم تفصح وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن اسم الفتاة، التي رافقت كيم أثناء إشرافه على تجرية إطلاق صاروخ.وأعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحلق لمسافة أكثر من 999 كلم.وتعتبر الحياة الخاصة للزعيم الكوري الشمالي كيم من الأسرار داخل الدولة ولا يُعرف عنها سوى القليل.وأعاد تقرير "سي ان ان" التذكير بحديث لنجم كرة السلة السابق، دينيس رودمان لصحيفة "الغارديان" بأن كيم لديه طفلا يدعى جو إيه، مشيرا إلى أنه أمضى بعض الوقت مع عائلة كيم وتحدث مع ري سول جو، وهي زوجة الزعيم الكوري الشمالي.