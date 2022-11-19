24
o
بيروت
29
o
طرابلس
0
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
0
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إعدام 10 من أسرى الحرب في أوكرانيا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-11-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت وزارة الدفاع الروسية في فيديو جديد بارتكاب العسكريين الأوكرانيين مذبحة ضد أسرى حرب روس ونشرت مشاهد تقول إنه يحتوي على أدلة على المذبحة الجماعية التي قاموا بها ضد جنودهم.
وقالت روسيا، الجمعة، إن القوات الأوكرانية أعدمت 10 من أسرى الحرب الروس بشكل وحشي، وسط تصعيد واتهامات متبادلة بين الطرفين.
Advertisement
كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الجيش الأوكراني أعدم "10 من أسرى الحرب الروس بإطلاق النار عليهم في الرأس مباشرة"، منددة بما وصفتها بـ"جريمة حرب".
وتابع البيان "لا أحد يمكنه اعتبار القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس بإطلاق النار مباشرة على رؤوسهم بمثابة استثناء مأساوي".
وأشارت في البيان إلى أن قواتها تتعامل مع الجنود الأوكرانيين الذين أعلنوا استسلامهم للقوات الروسية، وفقًا لجميع متطلبات اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقاطع فيديو، قالت روسيا إنها تظهر جثث العسكريين الروس القتلى بعد استسلامهم للتو، ممددة على الأرض.
وكانت موسكو اتهمت قوات كييف بإعدام 39 مواليا لها في مدينة خيرسون.
وكان أحد عناصر ميليشيا "فاغنر" الروسية قد تعرض للإعدام بطريقة بشعة على يد مرتزقة تابعين للشركة ذاتها، بتهمة الخيانة بعد انشقاقه عنها والالتحاق بالقوات الأوكرانية، بحسب تسجيل مصوّر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقارير إعلامية، تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات حول الجهة التي أعدمت العنصر السابق في "فاغنر" يفغيني نوزهين (55 عاماً)، خاصة أنه انتقل إلى جانب القوات الأوكرانية في سبتمبر الماضي، وظهر على وسائل إعلام أوكرانية كاشفاً انتهاكات مرتزقة "فاغنر" في أوكرانيا."الحدث"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
Lebanon 24
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
14:29 | 2022-11-18
18/11/2022 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
Lebanon 24
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
09:14 | 2022-11-18
18/11/2022 09:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟
Lebanon 24
خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟
11:10 | 2022-11-18
18/11/2022 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-18
18/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-11-18
18/11/2022 01:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-11-19
"إسرائيل" خائفة من "سيناريو خطير" ونتنياهو تلقى "التحذير".. ما القصة؟
07:00 | 2022-11-19
بوتين خارج اللعبة الدولية... هل تم عزله فعلاً؟
06:30 | 2022-11-19
"الواقعة الخطيرة" في بحر البلطيق.. كيف علّق عليها حلف "الناتو"؟
06:22 | 2022-11-19
التنسيق الإسرائيلي - الرّوسي في سوريا.. هل سيتأثر بنزاع أوكرانيا؟
06:20 | 2022-11-19
فيديو مرعب لطائرة ركاب مشتعلة... شاهدوا ما حصل عند إقلاعها
05:50 | 2022-11-19
أعراضه أعادت أجواء ذعر كورونا... فيروس ينتشر بقوّة في مدارس دولة عربيّة ما هو؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
19/11/2022 14:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
19/11/2022 14:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
19/11/2022 14:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact