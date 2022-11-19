Advertisement

عربي-دولي

ترامب: تحقيق المدعي المستقل "لن يكون نزيهاً"

Lebanon 24
19-11-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1012173-638044391922740206.JPG
Doc-P-1012173-638044391922740206.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن المدعي المستقل الذي عيّنته وزارة العدل للإشراف على تحقيقات تطاله شخصياً "لن يُحقّق بنزاهة"، متهماً إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بـ"استغلال السلطة" ضده.
Advertisement

وعيّنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، المدعي العام المستقل جاك سميث، للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال  ترمب، بعد 3 أيام على إعلان الرئيس السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية، التي بدأت منذ وقت طويل".

وتابع: "أنا أخضع لهذه التحقيقات، لهذه المهزلة، ولهذه الحيَل منذ اليوم الذي نزلت فيه السلّم الكهربائي لبرج ترامب"، مشدّداً على أنّه "لا يمكننا السماح باستمرار هذه الانتهاكات المروّعة".

وهاجم ترامب إدارة خلفه جو بايدن بوصفها "فاسدة بشكل فاضح"، معتبراً أن قرار التعيين "إساءة استخدام مروعة للسلطة، والأحدث في سلسلة طويلة من حملات المطاردة".

كما كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن التعيين "مشين"، وقال إنه جزء من "حملة مطاردة لا تنتهي أبداً".

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن "إدارة الرئيس جو بايدن تؤكّد أنّها لن تُسيّس القضاء"، في إشارة إلى تعيين المدعي العام المستقل.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-11-19
07:00 | 2022-11-19
06:30 | 2022-11-19
06:22 | 2022-11-19
06:20 | 2022-11-19
05:50 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website