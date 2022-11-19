ترامب: تحقيق المدعي المستقل "لن يكون نزيهاً"

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إعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن المدعي المستقل الذي عيّنته وزارة العدل للإشراف على تحقيقات تطاله شخصياً "لن يُحقّق بنزاهة"، متهماً إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بـ"استغلال السلطة" ضده.وعيّنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، المدعي العام المستقل جاك سميث، للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال ترمب، بعد 3 أيام على إعلان الرئيس السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية في 2024.وقال ترامب في كلمة ألقاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية، التي بدأت منذ وقت طويل".وتابع: "أنا أخضع لهذه التحقيقات، لهذه المهزلة، ولهذه الحيَل منذ اليوم الذي نزلت فيه السلّم الكهربائي لبرج ترامب"، مشدّداً على أنّه "لا يمكننا السماح باستمرار هذه الانتهاكات المروّعة".وهاجم ترامب إدارة خلفه جو بايدن بوصفها "فاسدة بشكل فاضح"، معتبراً أن قرار التعيين "إساءة استخدام مروعة للسلطة، والأحدث في سلسلة طويلة من حملات المطاردة".كما كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن التعيين "مشين"، وقال إنه جزء من "حملة مطاردة لا تنتهي أبداً".وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن "إدارة الرئيس جو بايدن تؤكّد أنّها لن تُسيّس القضاء"، في إشارة إلى تعيين المدعي العام المستقل.