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أذربيجان تستعد لفتح سفارة لها في إسرائيل

Lebanon 24
19-11-2022 | 02:00
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تستعد أذربيجان لفتح سفارة لها في إسرائيل بعد أن وافق برلمان الدولة السوفيتية السابقة على اقتراح بذلك.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "القرار التاريخي للبرلمان الأذربيجاني سيجعل منها الدولة الإسلامية الشيعية الأولى التي تفتح سفارة" بإسرائيل، بحسب تعبيرها.
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ولا تعرف أذربيجان عن نفسها كدولة شيعية، لكن أغلبية سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، هم من الشيعة، بحسب مركز بيو للأبحاث والإحصائيات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "البرلمان الأذربيجاني اتخذ قرارا تاريخيا بفتح سفارة في تل أبيب"، دون تحديد تاريخ لذلك.

ورحب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، بهذه الخطوة قائلا إن "أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

وأضاف أن قرار فتح سفارة يعكس عمق العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور دبلوماسية قوية مع العالم الإسلامي.
المصدر: الحرة
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