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عربي-دولي

بعد وقوع هجمات إرهابية في 3 مدن... كيف علّقت الخارجية الإيرانية؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 04:22
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على وقوع أعمال إرهابية في 3 مدن وهي إيذه وأصفهان ومشهد، خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيان أكدت فيه الخارجية الإيرانية أن "الصمت المتعمد من قبل مروجي العنف وأعمال الشغب تجاه أكثر الأعمال الإرهابية وضوحاً في عدد من المدن الإيرانية ليست له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين واستفحال الإرهاب في العالم".
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واستنكرت الخارجية في بيانها الهجمات الإرهابية معربة عن "تعازيها للشعب الإيراني وأسر الضحايا سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وذكرت الخارجية إن عمليات الإرهابية التي وقعت خلال اليومين الماضيين في عدة المدن بعد هجوم مماثل في مدينة شيراز، "تكشف كيف تخفي أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني طبيعتهم الإجرامية وراء قناع التعاطف الكاذب مع الإيرانيين"، على حد وصف البيان.
المصدر: سبوتنيك
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